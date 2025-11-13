ACTUALIZA Utilidad neta de colombiano Ecopetrol baja en el tercer trimestre

(Actualiza con datos)

BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol bajó un 29,8% interanual en el tercer trimestre a 2,56 billones de pesos (US$689 millones), informó el jueves el conglomerado.

No obstante, la ganancia entre julio y septiembre fue superior a la reportada en el trimestre entre abril y junio, de 1,8 billones de pesos.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del conglomerado disminuyó un 11,8% interanual a 12,3 billones de pesos (US$3.315 millones) en el trimestre, precisó el conglomerado en un comunicado.

Por su parte, los ingresos por ventas de Ecopetrol, controlado mayoritariamente por el Estado colombiano, disminuyeron un 13,8% a 29,8 billones de pesos.

En el acumulado entre enero y septiembre, la utilidad neta de Ecopetrol se contrajo un 32% a 7,5 billones de pesos (US$2.016 millones), frente al mismo periodo del año previo.

En tanto, la producción de Ecopetrol en el tercer trimestre disminuyó un 0,4% a 751.500 barriles de petróleo equivalentes por día, en comparación con el mismo tramo del 2024.

En los primeros nueve meses del año Ecopetrol completó su plan de perforar 10 pozos exploratorios en el año.

"Se han perforado 10 pozos exploratorios: 8 pozos corresponden a actividad de Ecopetrol y su filial Hocol en conjunto con sus asociados y 2 perforados bajo la modalidad de solo riesgo por parte de nuestros socios", precisó el comunicado.

Ecopetrol cerró el tercer trimestre con una caja de 14,1 billones de pesos y ejecutó inversiones por US$4.179 millones, de un plan de entre US$5.800 millones y US$6.800 millones para todo el año.

Entre enero y septiembre el conglomerado anotó ahorros por 4,1 billones de pesos, de una meta total de 5,6 billones de pesos para todo el 2025.

(1 dólar = 3.719,71 pesos colombianos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)