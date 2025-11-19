ACTUALIZA: Veinticinco muertos en un ataque ruso contra edificios y apartamentos en el oeste de Ucrania

(Actualiza número de muertos y heridos; añade comentarios y contexto.)

Por Andriy Perun

LEÓPOLIS, Ucrania, 19 nov (Reuters) -

Al menos 25 personas murieron en un ataque con drones y misiles rusos perpetrado durante la noche contra edificios de apartamentos en la ciudad ucraniana occidental de Ternópil, informaron el miércoles autoridades ucranianas.

Otras 80 personas resultaron heridas luego de que Rusia lanzó 476 drones y 48 misiles contra Ucrania, alcanzando infraestructuras energéticas y de transporte, lo que obligó a realizar cortes de electricidad de emergencia en varias regiones bajo temperaturas gélidas.

Los pisos superiores del edificio residencial de Ternópil fueron destruidos en el ataque. Un humo negro se elevaba, mientras un resplandor anaranjado ardía a través de la bruma de un incendio en el inmueble, a la par que residentes devastados se acurrucaban a la intemperie esperando noticias de sus seres queridos.

Polonia, país miembro de la OTAN que limita con el oeste de Ucrania, cerró temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el sureste del país, y envió aviones polacos y aliados como medida de precaución para proteger su espacio aéreo.

"Parece que desde el noveno al primer piso, esta lava ardiente envolvió a nuestra gente. No tuvieron tiempo de escapar de sus pisos porque todo estaba en llamas", dijo el ministro del Interior, Ihor Klymenko, en declaraciones televisadas.

Entre los fallecidos hay tres niños y el número de víctimas podría aumentar, ya que unas 25 personas siguen desaparecidas, dijeron las autoridades.

ZELENSKI PIDE MÁS PRESIÓN SOBRE RUSIA

Rusia lanzó el ataque mientras el presidente Volodímir Zelenski viajaba a Turquía para mantener conversaciones destinadas a ayudar a reavivar las negociaciones de paz con Rusia, tras una breve gira por las capitales europeas.

Zelenski instó a sus aliados a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de casi cuatro años en Ucrania, incluso proporcionando a Kiev más misiles de defensa antiaérea.

"Cada ataque descarado contra la vida ordinaria demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente. Las sanciones efectivas y la ayuda a Ucrania pueden cambiar esta situación", dijo en la red social X.

Responsables de energía dijeron que la infraestructura energética había sido golpeada en siete regiones ucranianas. Un testigo de Reuters en la ciudad occidental de Leópolis dijo haber oído explosiones y los habitantes de Kiev se refugiaron en las estaciones de metro el miércoles por la mañana.

Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a civiles, dijo que había lanzado ataques aéreos en respuesta a lo que llamó "ataques terroristas" en territorios rusos.

El ejército ucraniano dijo el martes que había atacado objetivos militares en Rusia con misiles. (Información de Andriy Perun en Leópolis, información adicional de Lidia Kelly en Melbourne y Anastasiia Malenko en Kiev; edición de Himani Sarkar y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba, María Bayarri Cárdenas y Sofía Díaz Pineda)