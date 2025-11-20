ACTUALIZA Venezuela aprueba prórroga de 15 años a empresas mixtas petroleras vinculadas a Rusia

(Agrega detalles)

20 nov - La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una prórroga de 15 años a las empresas mixtas entre la estatal PDVSA y una unidad de la rusa Roszarubezhneft que operan los campos petroleros Boquerón y Perijá en la región occidental del país.

La extensión permite que las empresas mixtas sigan operando hasta 2041, con el objetivo de producir unos 91 millones de barriles, o 16.600 barriles diarios de crudo, de acuerdo con lo indicado por los legisladores antes de aprobar la propuesta.

La inversión prevista en ambas empresas mixtas se estima en unos US$616 millones, según la propuesta.

El acuerdo fue firmado entre PDVSA y Petromost, filial de Roszarubezhneft, dijeron dos legisladores a Reuters.

Roszarubezhneft, propiedad de una dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, se constituyó en 2020 y poco después adquirió las participaciones venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft, luego de que Washington impusiera sanciones a dos de sus filiales por comerciar con petróleo venezolano.

PDVSA también permanece bajo sanciones estadounidenses, las cuales en los últimos años han limitado la inversión extranjera y la presencia de socios dispuestos a hacer negocios en el país sudamericano. (Redacción Reuters)