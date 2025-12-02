ACTUALIZA Venezuela dice que recibió pedido de EE. UU. para reanudar vuelos de repatriación: comunicado
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CARACAS, 2 dic (Reuters) - La autoridad de aviación civil de Venezuela dijo que recibió una solicitud de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de venezolanos desde territorio estadounidense, mientras el presidente Nicolás Maduro aprobó un vuelo de Eastern Airlines desde Phoenix a Maiquetía, de acuerdo con un comunicado divulgado el martes por el Ministerio de Transporte.
El gobierno venezolano había dicho anteriormente que desde febrero y hasta noviembre pasado casi 14.000 venezolanos habían regresado a casa desde Estados Unidos en esos vuelos, en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump.
El vuelo de Eastern Airlines llegará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
(Redacción Reuters)
Más leídas
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 3
Esta es la ciudad que superó a Tokio y se convirtió en la más poblada del mundo
- 4
Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras