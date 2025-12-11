LA NACION

ACTUALIZA Ventas minoristas brasileñas de octubre superan previsiones con mayor alza desde marzo

ACTUALIZA Ventas minoristas brasileñas de octubre superan previsiones con mayor alza desde marzo

(Actualiza con detalles, comentarios, antecedentes)

SAO PAULO, 11 dic (Reuters) - El volumen de ventas minoristas de Brasil subió inesperadamente en octubre, mostraron el jueves datos de la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, a pesar de las señales de desaceleración de la mayor economía de América Latina en medio de las altas tasas de interés.

* Las ventas subieron un 0,5% en octubre respecto al mes anterior, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un descenso del 0,1%.

* Fue la mayor subida mensual desde marzo, según el IBGE.

* Las ventas también crecieron un 1,1% respecto al año anterior, frente a la caída del 0,2% prevista por Reuters.

* Los elevados costos de los préstamos han estado pesando sobre el consumo, ya que la tasa de interés de referencia de Brasil se encuentra actualmente en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, en un intento de frenar la inflación persistente.

* Siete de los ocho sectores encuestados registraron ganancias en octubre con respecto a septiembre, dijo el IBGE.

“Los datos indican un sólido comienzo del cuarto trimestre, contrarrestando los factores adversos derivados de los elevados costos de los préstamos y de un crédito más estricto, en medio de un mercado laboral resistente, aunque cada vez más débil”, dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

(Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

