ACTUALIZA Ventas minoristas brasileñas de octubre superan previsiones con mayor alza desde marzo

SAO PAULO, 11 dic (Reuters) - El volumen de ventas minoristas de Brasil subió inesperadamente en octubre, mostraron el jueves datos de la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, a pesar de las señales de desaceleración de la mayor economía de América Latina en medio de las altas tasas de interés.

* Las ventas subieron un 0,5% en octubre respecto al mes anterior, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un descenso del 0,1%.

* Fue la mayor subida mensual desde marzo, según el IBGE.

* Las ventas también crecieron un 1,1% respecto al año anterior, frente a la caída del 0,2% prevista por Reuters.

* Los elevados costos de los préstamos han estado pesando sobre el consumo, ya que la tasa de interés de referencia de Brasil se encuentra actualmente en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, en un intento de frenar la inflación persistente.

* Siete de los ocho sectores encuestados registraron ganancias en octubre con respecto a septiembre, dijo el IBGE.

“Los datos indican un sólido comienzo del cuarto trimestre, contrarrestando los factores adversos derivados de los elevados costos de los préstamos y de un crédito más estricto, en medio de un mercado laboral resistente, aunque cada vez más débil”, dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

