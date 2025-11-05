ACTUALIZA Viuda de alcalde asesinado en México asume su cargo, promete continuar su lucha contra el crimen

(Actualiza con citas y detalles)

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov - La viuda de un alcalde mexicano asesinado en un evento público el fin de semana en una violenta región en el occidente de México asumió el cargo de su esposo el miércoles prometiendo continuar con la lucha de su marido en contra del crimen organizado que azota a su región.

Por decisión unánime del Congreso local, Grecia Quiroz fue designada como alcaldesa del municipio Uruapan, en el estado Michoacán en sustitución de Carlos Manzo, asesinado a tiros el sábado mientras asistía a un festival de velas en una celebración del Día de Muertos en el centro de la localidad que gobernaba.

"Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, al padre de mis hijos, pero también con este valor, esta entereza con la que él se levantaba a luchar, a combatir", dijo Quiroz durante su toma de protesta ante legisladores. "No me van a callar, aquí sigo firme en esta lucha incansable (...) voy a seguir sus pasos", agregó con el sombrero de su marido fallecido en sus manos, como símbolo de su movimiento.

Durante años, representantes de diversos sectores, como productores de limón y aguacate, del que Uruapan es el principal productor en el país, han denunciado extorsiones, secuestros y homicidios en Michoacán. Más recientemente, el uso de drones cargados con explosivos con los que han sido asesinados civiles y militares.

Más temprano el miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual conferencia de prensa que acordó con Quiroz, en una reunión en la víspera donde estuvo parte de su gabinete de seguridad, que van a "seguir en comunicación para apoyar al municipio".

Carlos Bautista, dirigente del Movimiento Independiente del Sombrero, al que pertenecía Manzo, y quien acompañó a Quiroz en su toma de protesta vestido de negro y con un pequeño moño blanco manchado de rojo sobre el pecho, dijo a Reuters que la nueva alcaldesa será resguardada por al menos 14 agentes de seguridad.

Tras la muerte de Manzo, uno de los pocos políticos independientes electos en México y quien había tomado el cargo en septiembre del año pasado, se generaron protestas en varias regiones del país. En Morelia, capital de Michoacán, fueron vandalizados el Palacio de Gobierno y el Congreso del estado, y periodistas denunciaron que fuerzas del orden les hicieron borrar imágenes de la represión a los manifestantes.

Hasta ahora, dos personas han sido detenidas por el caso, mientras las autoridades locales buscan al posible autor del crimen, un supuesto menor de edad, y crece el hartazgo social por la ola de violencia en la región, donde a finales del mes pasado fue asesinado un líder de los productores de limón, Bernardo Bravo, amigo de Manzo.

Según Bautista, cercano a Manzo, varios representantes del movimiento político que representa han recibido amenazas de muerte en los últimos días de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. La fiscalía de Michoacán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto.

