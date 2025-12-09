ACTUALIZA: Zelenski afirma que pronto se enviarán a EE. UU. "documentos perfeccionados" sobre plan de paz

(Actualiza tras reunión, agrega detalles y citas; cambia redacción)

Por Yuliia Dysa y Dan Peleschuk

KIEV, 9 dic (Reuters) - Ucrania y sus socios europeos pronto estarán listos para presentar a Estados Unidos "documentos perfeccionados" sobre un plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia, dijo el martes el presidente Volodímir Zelenski, tras días de diplomacia de alto nivel.

La Casa Blanca presiona para que garantice una paz rápida a Ucrania, que se opone a un plan propuesto el mes pasado con el respaldo de Washington, que en general se considera favorable a Moscú. Kiev también busca garantías de seguridad sólidas por parte de sus socios, en caso de acuerdo, para evitar que Moscú vuelva a atacar en el futuro.

En un comunicado, Zelenski dijo que los nuevos componentes del acuerdo negociado con los líderes británicos, franceses y alemanes en Londres el lunes están "más desarrollados" y listos para su revisión por parte de Estados Unidos.

"Los componentes ucranianos y europeos están ahora más desarrollados, y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos", escribió en la red social X. "Junto con la parte estadounidense, esperamos hacer rápidamente que los posibles pasos sean lo más factibles posible".

El presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo el martes que los aliados han estado trabajando en tres documentos separados, incluyendo un marco de 20 puntos, un conjunto de garantías de seguridad y un plan de reconstrucción.

"Creo que estamos más cerca de un acuerdo de paz que en cualquier otro momento desde que comenzó la guerra", dijo en un acto en Helsinki.

Stubb habló mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión a Zelenski para asegurar un acuerdo que podría implicar dolorosas concesiones, citando la "superioridad" de Rusia a medida que avanza en el campo de batalla.

Entre otras exigencias, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Ucrania debe entregar toda su región oriental del Donbás antes de que Rusia cese los combates, algo que Zelenski ha rechazado sistemáticamente.

(Reporte adicional de Essi Lehto; editado en español por Javier Leira)