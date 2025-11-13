ACTUALIZACIÓN 1-Estimación de cosecha de trigo argentino sube a récord de 24 millones de toneladas: Bolsa de Cereales

(Actualiza con cita y más información)

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - La cosecha de trigo 2025/26 de Argentina alcanzaría un récord de 24 millones de toneladas, por encima de los 22 millones estimados la semana pasada, gracias a los elevados rendimientos que registra el cereal a medida que avanza su cosecha, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

De cumplirse, la producción superaría la actual marca histórica de 22,4 millones de toneladas, de la campaña 2021/22, según la BdeC.

El miércoles la Bolsa de Rosario también subió su previsión de cosecha de trigo 25/26 a una cifra récord: 24,5 millones de toneladas. Argentina es un exportador mundial clave del cereal.

"El rinde promedio nacional continúa en aumento a medida que las labores se extienden sobre el centro del área agrícola, ubicándose actualmente en 26 quintales por hectárea", dijo la Bolsa de Buenos Aires en su reporte semanal de cultivos.

El trigo de Argentina atravesó sus etapas clave de desarrollo con abundantes reservas de humedad gracias a precipitaciones superiores a las normales durante parte del invierno y la primavera austral.

Los agricultores llevan recolectado el 16,5% del área sembrada con trigo en Argentina, señaló el informe.

MAÍZ Y SOJA

Con respecto al maíz 2025/26, la BdeC dijo que hasta el miércoles se llevaba sembrado el 36,6% de los 7,8 millones de hectáreas que se sembrará con el cereal, dijo la BdeC, que agregó que "76% del maíz (ya) implantado presenta una condición entre Buena y Excelente".

En el caso de la soja, la siembra de los 17,6 millones de hectáreas estimados para el cultivo está completa en un 12,9%, según la Bolsa de Cereales. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el mayor proveedor global de aceite y harina de soja. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Eliana Raszewski y Lucila Sigal)