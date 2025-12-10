ACTUALIZACIÓN 1-La última propuesta de la UE para financiar a Ucrania es la más cercana al DDII, dice Lagarde

FRÁNCFORT, 10 dic (Reuters) - La última versión de una propuesta de la Unión Europea para apoyar financieramente a Ucrania es la que más se acerca al cumplimiento del derecho internacional, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Los líderes de la UE llevan meses debatiendo cómo utilizar los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania sin dejar de cumplir la legislación internacional que prohíbe la confiscación directa.

La mayoría de los líderes quieren utilizar los 210.000 millones de euros (US$244.000 millones) de activos soberanos rusos inmovilizados en Europa, pero para ello probablemente habrá que ofrecer algunas garantías a Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los fondos.

"El plan que se ha presentado y que se debatirá en la próxima reunión del Consejo Europeo es lo más cercano que he visto a algo que cumpla los principios del derecho internacional", dijo Lagarde en un evento organizado por el Financial Times.

"Es nuestro deber como europeos seguir apoyando, defendiendo y actuando a favor de Ucrania", añadió Lagarde.

Lagarde, que no tiene un papel directo en el proceso, ha expresado desde hace tiempo su preocupación por el uso de activos rusos y dijo que el BCE está interesado en que cualquier resultado respete el derecho internacional, ya que de lo contrario la reputación mundial del euro podría verse comprometida.

"Es un caso muy, muy excepcional, y no elimina la titularidad de Rusia sobre los activos", dijo Lagarde sobre la propuesta actual.

Lagarde también dijo que la UE debía explicar lo que estaba ocurriendo y dejar claro que el bloque no estaba llevando a cabo una práctica de confiscación de activos soberanos simplemente porque conviniera a sus intereses. (Información de Balazs Koranyi; edición de Peter Graff; editado en español por Natalia Ramos y Benjamín Mejías Valencia)