Actualización 1-ministro alemán: la protección de groenlandia se debatirá en la otan si es necesario

LONDRES, 5 ene (Reuters) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, dijo ⁠el lunes que ⁠Groenlandia pertenece a Dinamarca y que la alianza de la OTAN podría discutir el fortalecimiento ⁠de ‌su protección ​si fuera necesario.

Wadephul habló después de que el ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus amenazas ‌de apoderarse de Groenlandia, una perspectiva ‌que alarmó a ​los aliados de la OTAN y que ha adquirido una nueva urgencia después de que Trump cumpliera sus amenazas de derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere apoderarse de Groenlandia, una ambición expresada por ⁠primera vez en 2019 durante su primera presidencia.

El domingo, dijo a ​la revista The Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defensa"

En declaraciones a la prensa en Lituania, Wadephul dijo que Alemania tenía dudas sobre la destitución de Maduro y subrayó que el pueblo venezolano debería ⁠determinar el futuro de su país en elecciones libres y ​justas, después de que Trump dijera que Estados Unidos dirigiría el país.

Sobre Groenlandia, Wadephul subrayó que forma parte de Dinamarca.

"Y ‍como Dinamarca es miembro de la OTAN, Groenlandia, en principio, también estará sujeta a la defensa de la OTAN", dijo.

"Y si hay más requisitos para reforzar los esfuerzos de defensa ​relativos a Groenlandia, entonces tendremos que discutirlo en el marco de la alianza"

No dio más detalles sobre la naturaleza de esas discusiones. (Reportaje ‍de Matthias Williams, edición de Miranda Murray)