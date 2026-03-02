ACTUALIZACIÓN 2-GIP, de BlackRock, y EQT comprarán AES Corp en unos US$33.400 millones

2 mar (Reuters) - Un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, y la empresa de capital EQT AB acordó el lunes adquirir la empresa eléctrica estadounidense AES Corp por US$33.400 millones, incluida la deuda.

El acuerdo pone de relieve cómo las empresas eléctricas se han convertido en objetivos prioritarios de adquisición por el auge de la inteligencia artificial, que ha transformado el sector.

Las acciones de AES caían más de un 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

AES dijo que mejoraría el acceso al capital para invertir en activos críticos de infraestructura energética y ofrecer "soluciones energéticas fiables" a sus clientes.

El consorcio adquirirá AES por US$15 en efectivo por acción, lo que representa un valor total de US$10.700 millones, dijeron las empresas.

El precio de la acción representa un descuento del 13% con respecto al último cierre de AES, pero sigue siendo una prima del 35,5% frente al valor del 8 de julio, antes de la primera noticia en los medios de comunicación sobre una posible adquisición.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026 o principios de 2027. (Reporte de Sumit Saha, Katha Kalia y Pooja Menon en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)