ACTUALIZACIÓN 3-El petróleo sigue bajando mientras los inversores sopesan las esperanzas de conversaciones de paz en Ucrania y el recorte de tipos de la Fed

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 24 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo cayeron el lunes, ampliando la caída de la semana pasada de alrededor del 3%, ya que los inversores sopesaron las posibilidades de un recorte de tipos en Estados Unidos frente a la perspectiva de un acuerdo de paz en Ucrania que podría conducir a un alivio de las sanciones al principal productor, Rusia.

Estados Unidos y Ucrania se disponían a reanudar el trabajo sobre un plan de paz revisado antes de la fecha límite del jueves fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de acordar ajustar una versión anterior que, según los críticos, era demasiado favorable a Moscú. Los futuros del crudo Brent caían 58 centavos, o un 0,9%, a 61,98 dólares por barril hacia las 0951 GMT, mientras que el West Texas Intermediate perdía 60 centavos, o un 1%, a 57,46 dólares por barril.

"El mercado está abrumadoramente centrado en la visión macroeconómica, que es este tratado de paz con Ucrania y la economía estadounidense", dijo Jorge Montepeque, director gerente de Onyx Capital Group.

Las sanciones de EE.UU. a la empresa estatal Rosneft

y a la empresa privada Lukoil, que entraron en vigor el viernes, han causado fricciones que normalmente harían subir los precios, pero el mercado está preocupado por el acuerdo de paz, lo que lo hace bajista para el petróleo, añadió.

Trump ha fijado el jueves como fecha límite para el acuerdo, pero el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el domingo que la fecha límite podría no estar grabada en piedra.

Un acuerdo de paz podría suponer la retirada de las sanciones que han afectado a las exportaciones de petróleo ruso. Rusia era el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Estados Unidos en 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La incertidumbre en torno a los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos es otro factor que suprime el apetito de los inversores.

Sin embargo, la posibilidad de una bajada de tipos el mes que viene aumentó después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sugiriera un recorte a corto plazo.

"Las expectativas de un posible recorte de los tipos de la Reserva Federal en diciembre también pueden contrapesar el sentimiento bajista al mejorar el apetito global por el riesgo", afirmó Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.

"Los precios del crudo ya han bajado casi un 17% este año, lo que refleja un persistente sentimiento negativo... a estos niveles más bajos, se espera que surjan gradualmente compras de valor"

