ACTUALIZACIÓN - Activos de Argentina reportan selectivas toma de utilidades, aunque persiste fondo alcista

(Actualiza mercados al cierre)

BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - Las acciones y los bonos de Argentina operaron el viernes con selectivas tendencias en medio de esperadas toma de ganancias, en una plaza que mantiene su buena performance para el corto y mediano plazo luego que el oficialismo se impusiera en recientes elecciones legislativas.

Una mayor presencia oficialista en el Congreso permitiría al presidente libertario Javier Milei avanzar en su política ortodoxa mediante cambios estructurales comprometidos en la tercera economía de América Latina.

"En el contexto post electoral-político local actual, aún con incertidumbre sobre el régimen cambiario y monetario, es posible esperar que el 'spread' de la deuda argentina siga bajando, más si continúa el proceso de reducción de la tasa de interés internacional y las mejoras en tensiones comerciales", señaló la consultora Quantum. El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires cayó un 3,66% al cierre, luego de marcar niveles máximos históricos a inicios de mes y acumular un alza del 69,3% en octubre. La retracción de Wall Street también impactó en el mercado, coincidieron operadores.

En cambio, la plaza extrabursátil local mostró a los principales bonos con una mejora del 0,4% en promedio, luego de una ligera baja intradiaria y una jornada previa con escasas anotaciones.

"Nuestra deuda mantiene el rally desde las elecciones y esta semana acumula una suba promedio de 1,1%", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI), y señaló que en la semana, "la deuda en pesos acumula retornos en dólares atractivos: la renta fija sube entre 0,1% y 1%, mientras que los instrumentos ajustados por inflación avanzan entre 0,1% y 1,6%". Por su parte, el riesgo país argentino se movía en torno a las 650 unidades, descendiendo de los 1.100 puntos que mostraba antes de las elecciones de medio término del 26 de octubre pasado.

"Si el riesgo país baja de los 550 puntos estamos a punto de caramelo para volver a los mercados voluntarios de deuda", estimó el analista Salvador di Stefano.

Agregó que "esto haría que ingrese al país un fuerte flujo de dólares que apreciaría al peso, retroalimentaría a la baja el riesgo país, y daría lugar a una fuerte suba de las acciones". En la plaza cambiaria mayorista, el peso se apreció un firme 2,18% a 1.421 por cada dólar al cierre, luego de una apertura bajista, en una jornada que retomó su normalidad luego de la casi inactividad durante el jueves por la celebración del 'día del trabajador bancario'. La moneda fluctuó dentro de una banda de flotación divergente implementada en abril pasado, en la que el banco central (BCRA) deberá actuar en caso de que los valores de mercado rompan dichos límites. Este viernes la flotación se ubicó entre 933 y 1.499,5 unidades para la compra o venta, respectivamente.

Milei, quien se encuentra en Estados Unidos por reuniones empresariales, dijo en una entrevista con el Financial Times que su Gobierno mantendría el peso dentro de bandas de fluctuación cada vez más amplias frente al dólar estadounidense al menos hasta las elecciones presidenciales de finales de 2027 para moderar la volatilidad.

Tras la reciente reducción en la tasa de interés con la que el BCRA absorbe pesos del mercado en ruedas simultáneas, el mercado de cauciones bursátiles mostró una importante baja en los rendimientos hasta un 18% en la operatoria de corto plazo, frente a niveles del 100% registrados previo a las elecciones legislativas.

"El nuevo recorte de tres puntos porcentuales (a 22% desde 25% previo) apunta a comprimir los rendimientos de los títulos en pesos y a profundizar la baja de las tasas de corto plazo, como la de 'repos' interbancarios y las cauciones bursátiles", dijo Wise Capital.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)