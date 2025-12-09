ACTUALIZACIÓN Agro argentino celebra baja en impuesto a exportaciones; poco impacto comercial previsto

(Actualiza con impacto de medida en futuros de trigo en Chicago)

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Las principales asociaciones rurales de Argentina celebraron el martes el anuncio de un nuevo recorte en los muy rechazados impuestos a las exportaciones de granos y subproductos, que de acuerdo a analistas no tendría mayor impacto en los mercados del exportador mundial clave de alimentos.

El martes, el ministro de Economía argentino Luis Caputo publicó en su cuenta de la red social X que el Gobierno bajará los impuestos a las exportaciones de granos de soja, su aceite y harina derivados, el maíz y el trigo, los principales productos de exportación de Argentina.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei ya había hecho un recorte a estos impuestos, conocidos en Argentina como retenciones, en julio, y avanza en su plan de gradualmente eliminarlos, una promesa de campaña que obtuvo el apoyo del poderoso sector agropecuario del país.

"Destacamos el anuncio realizado hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo, de avanzar con la baja permanente de retenciones", dijo el líder de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino. "La medida es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza", agregó.

Argentina, el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, reducirá el impuesto a la exportación de soja al 24% desde el 26% actual y del aceite y la harina derivados al 22,5% desde el 24,5%, dijo Caputo, que añadió que las tasas a los embarques de maíz y trigo bajan a 8,5% y 7,5%, respectivamente.

Una fuente del Gobierno señaló que la medida entraría en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial del país, en los próximos días.

La medida obtuvo el apoyo de otras importantes asociaciones agropecuarias de Argentina como CRA y Federación Agraria, así como también de la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC, del cual compañías como Bunge, Cargill y Louis Dreyfus son socias.

El Gobierno señaló que la eliminación progresiva del impuesto incrementará la productividad del sector agrícola y agroindustrial, la rueda central de la economía y principal fuente de divisas del país.

Al comienzo de la gestión de Milei, las exportaciones de porotos de soja y de su harina y aceite derivados estaban gravados en un 33% y un 31%, respectivamente, y las de maíz y trigo en un 13%.

IMPACTO LIMITADO EN NEGOCIOS

Si bien la decisión del Gobierno de Milei fue "sorpresiva", ésta fue bien recibida en general, según la analista de mercados independiente Lorena D'Angelo, pero el impacto en la comercialización de granos en el mercado doméstico sería limitado.

"No creo que impacte mucho en el precio pagado por los compradores (exportadores)", dijo D'Angelo. "Le da una claridad para la campaña 2025/26, pero no creo que haya ningún aluvión de negocios", explicó. Actualmente los productores argentinos están sembrando la soja y el maíz de la nueva campaña.

El especialista en agronegocios Dante Romano, profesor de la Universidad Austral en la ciudad de Rosario, también señaló que la medida no generaría sobresaltos y agregó que es importante conocer sus alcances, una vez publicada en el Boletín Oficial.

Ambos analistas dijeron que la medida en todo caso podría tener un mayor impacto en el trigo 2025/26 de Argentina, que actualmente registra precios muy bajos dada la presión del avance de la cosecha y una esperada producción voluminosa.

En el mercado de futuros de Chicago, la noticia del recorte en las tasas presionaba el martes hacia la baja a los precios de los futuros del trigo. (Reporte de Maximilian Heath, Jorge Otaola y Nicolás Misculin, Editado por Eliana Raszewski y Lucila Sigal)