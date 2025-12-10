ACTUALIZACIÓN: Al menos 22 muertos tras el derrumbe de dos edificios en Fez, en Marruecos

(Actualiza número de fallecidos y reescribe con detalles)

10 dic (Reuters) -

Al menos 22 personas perdieron la vida a última hora del martes tras derrumbarse dos edificios en Fez, una de las ciudades más antiguas de Marruecos y un importante destino turístico. La radiotelevisión estatal afirmó que los bloques habían mostrado señales de agrietamiento.

Las autoridades locales de la prefectura de Fez informaron de que dos edificios adyacentes de cuatro plantas se habían derrumbado durante la noche, según la agencia estatal de noticias MAP.

Los edificios estaban habitados por ocho familias y se encontraban en el barrio de al-Mustaqbal, una zona densamente poblada del oeste de la ciudad.

LOS EDIFICIOS CARECÍAN DE MANTENIMIENTO, SEGÚN LA TELEVISIÓN ESTATAL

La cadena estatal SNRT informó de que testigos en el lugar de los hechos habían dicho que los edificios mostraban señales de agrietamiento desde hacía algún tiempo, sin que se hubieran tomado medidas preventivas eficaces.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la información de daños de la SNRT y el Ministerio del Interior no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

La SNRT mostró a trabajadores de rescate y residentes excavando entre los escombros en busca de supervivientes durante la noche.

"Mi hijo, que vive en el piso de arriba, me dijo que el edificio se venía abajo. Cuando salimos, vimos que el edificio se derrumbaba", dijo a la SNRT una anciana envuelta en una manta, sin dar su nombre.

Otro superviviente, que perdió a su mujer y a sus tres hijos en el derrumbe, dijo a la televisión local Medi1 a primera hora del miércoles que los equipos de rescate habían podido recuperar un cadáver, pero que seguía esperando a los demás.

Fez, antigua capital del siglo VIII y tercera ciudad más poblada del país, se vio envuelta hace dos meses en una oleada de protestas contra el Gobierno por el deterioro de las condiciones de vida y los deficientes servicios públicos.

Adib Ben Ibrahim, secretario de Estado de Vivienda, dijo en enero que unos 38.800 edificios de todo el país estaban clasificados en riesgo de derrumbe.

El derrumbe del miércoles es uno de los peores ocurridos en Marruecos desde la caída de un minarete en la histórica ciudad septentrional de Meknes, en la que murieron 41 personas en 2010.

LOS JÓVENES, ENFADADOS POR LA FALTA DE SERVICIOS Y LA POBREZA

La mayor parte de la población, los centros financieros e industriales y las infraestructuras vitales de Marruecos se concentran en el noroeste, mientras que el resto del país depende de la agricultura, la pesca y el turismo.

En octubre, los disturbios protagonizados por jóvenes pusieron de manifiesto el profundo enfado por la pobreza y los servicios públicos, mientras el Gobierno sigue adelante con ambiciosos proyectos de infraestructuras y la apertura de modernos estadios de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Fez, una de las ciudades que acogerá la Copa Mundial y la Copa Africana de Naciones de fútbol este mes, es uno de los centros urbanos más pobres del país, con infraestructuras anticuadas.

Las protestas en las principales ciudades, inspiradas en revueltas similares en Nepal, Madagascar y Perú, derivaron en disturbios en pueblos rurales y ciudades remotas. Tres personas murieron por disparos cuando intentaban asaltar un cuartel de seguridad, y más de 400 fueron detenidas, antes de que amainara la violencia.

La confianza en los partidos políticos descendió al 33% en 2023, frente al 50% del año anterior, según una encuesta del Instituto Marroquí de Análisis Político.

(Información de Ahmed Elimam y Nayera Abdallah en Dubái, y Ahmed El Jechtimi en Rabat; redacción de Maichel Georgy y Nayera Abdallah; edición de Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela y María Bayarri Cárdenas)