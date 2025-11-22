ACTUALIZACIÓN Ataques aéreos israelíes dejan al menos 20 muertos en Gaza: médicos locales

(Agrega detalles y contexto)

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 22 nov (Reuters) -

Los ataques aéreos israelíes en Gaza mataron al menos a cinco personas e hirieron a varias más, según informaron el sábado las autoridades sanitarias locales, en una nueva prueba del frágil alto el fuego entre el grupo militante palestino Hamás e Israel.

Testigos y médicos dijeron que el primer ataque alcanzó un auto en el densamente poblado barrio de Rimal, incendiándolo. No estaba claro si los cinco muertos eran pasajeros del vehículo o transeúntes. Decenas de personas se apresuraron a extinguir el fuego y rescatar a las víctimas.

Poco después del ataque, la aviación israelí llevó a cabo dos bombardeos distintos contra dos casas en la ciudad de Deir Al-Balah y en el campo de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en los que murieron al menos cinco personas y varias más resultaron heridas, según informaron los médicos.

Más tarde, el sábado, un nuevo ataque aéreo israelí contra una casa en el oeste de la Ciudad de Gaza acabó con la vida de al menos a cinco palestinos e hirió a otros, según los médicos, con lo que el número de víctimas mortales del sábado se elevó al menos a 20.

El ejército israelí dijo que un hombre armado cruzó a territorio controlado por Israel en Gaza, aprovechándose de "la carretera humanitaria en la zona a través de la cual la ayuda humanitaria entra en el sur de Gaza", calificándolo de "violación flagrante del acuerdo de alto el fuego". El ejército respondió atacando objetivos en Gaza.

Un responsable de Hamás rechazó las acusaciones del ejército israelí, que las calificó de infundadas y de "excusa para matar", y afirmó que el grupo está comprometido con el acuerdo de alto el fuego.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar la tregua, sellada hace más de seis semanas.

Hamás afirmó en un comunicado a primera hora del día que la "escalada de violaciones" por parte de Israel responsabiliza a los mediadores y a Estados Unidos de hacerle frente y preservar el alto el fuego.

