ACTUALIZACIÓN Aumentan a nueve los muertos en el accidente aéreo de UPS en EE. UU.

(Actualiza con reportes de más muertos y cambia redacción)

Por David Shepardson, Chris Thomas y Lisa Baertlein

5 nov (Reuters) -

Nueve personas murieron cuando un avión de carga de UPS estalló el martes en una bola de fuego momentos después del despegue en Louisville, en Kentucky, dijeron funcionarios de la ciudad y el estado el miércoles.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron al lugar el miércoles para comenzar el proceso de averiguar qué salió mal cuando el avión de carga MD-11 de 34 años se incendió alrededor de las 17:13 hora local del martes y luego se estrelló.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que se habían encontrado nueve muertos en el lugar del accidente. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que esperaba al menos un muerto más.

El avión tenía una tripulación de tres personas, según UPS, y las autoridades dijeron que ninguno había sobrevivido.

Varios edificios de una zona industrial situada al final de la pista de aterrizaje se incendiaron tras el accidente, y se vio un humo negro y denso que se elevaba hacia el cielo nocturno. Alrededor de 200 bomberos y personal de emergencias respondieron al enorme incendio.

Según las autoridades, 11 víctimas fueron trasladadas a hospitales el martes, mientras que al menos otras 10 siguen en paradero desconocido, según un funcionario del Gobierno. Beshear dijo que dos personas siguen en estado crítico y añadió que podría haber sido mucho peor.

"Este avión apenas pasó por encima de un bar restaurante. Estaba muy cerca de una gran planta de Ford con cientos, si no 1.000, trabajadores", dijo Beshear a CNN. "Estaba muy cerca de nuestro centro de convenciones que está teniendo una gran exposición de ganado".

El experto estadounidense en seguridad aérea Anthony Brickhouse dijo el miércoles que no ha visto ninguna prueba de la relación entre el accidente y el cierre de 36 días del Gobierno estadounidense, que ha puesto a prueba el control del tráfico aéreo.

La producción del avión MD-11 finalizó en 2000 y el servicio de pasajeros terminó oficialmente en 2014. Para operaciones de carga, hay unos 50 aviones MD-11 operados por FedEx y UPS en todo el mundo, con unos dos aviones más de ese tipo todavía en funcionamiento.