ACTUALIZACIÓN Banco Central de México recorta tasa clave a 7,25% en decisión dividida

(Actualiza con citas y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7,25% y dijo que hacia adelante valorará un nuevo recorte. El ajuste a la baja, el duodécimo desde que Banco de México (Banxico) inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, estuvo en línea con un sondeo publicado por Reuters la semana pasada que mostró que 24 de 25 analistas esperaban un movimiento de esa magnitud, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía. En su comunicado de la decisión, que fue dividida, Banxico dijo que hacia adelante tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y que "las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto".

La autoridad monetaria mantuvo su pronóstico de que esa meta se alcance en el tercer trimestre del 2026. Respecto a la inflación general para este año, redujo el pronóstico a 3,5% desde 3,6% en la decisión anterior pero subió el de la subyacente a un 4,1% desde el 4% previo.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles

impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", agregó el comunicado.

Votaron a favor de la decisión la gobernadora, Victoria Rodríguez, así como los subgobernadores Galia Borja, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía. Mientras que Jonathan Heath votó por mantenerla en 7,5%.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Noé Torres)