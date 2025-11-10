ACTUALIZACIÓN: China aprueba con condiciones empresa conjunta de litio Codelco-SQM

(Agrega detalles)

PEKÍN/SANTIAGO, 10 nov (Reuters) - El regulador antimonopolio de China dijo el lunes que concedió la aprobación condicional para una empresa conjunta entre la gigante cuprífera estatal chilena Codelco y el productor local de litio SQM, el último paso para concretar una asociación para operar en el codiciado salar de Atacama.

La decisión se tomó después de que las partes solicitaran la opinión de los organismos gubernamentales pertinentes, las asociaciones industriales, los competidores y los consumidores intermedios, dijo la Administración Estatal de China para la Regulación del Mercado en un comunicado.

"En el caso de que se produzca un cambio importante en el suministro, ambas partes deberán hacer todos los esfuerzos razonables para continuar suministrando carbonato de litio a los clientes chinos. (...) No deberán rechazar, restringir o retrasar el suministro a los clientes", añadió el regulador.

Codelco dijo en un comunicado que la aprobación se logró por el "

Codelco y SQM formarán una empresa conjunta para la producción de litio en el salar de Atacama, como parte del plan del presidente Gabriel Boric para ampliar el control estatal sobre la industria del litio y expandir la producción. En abril, el regulador chileno de la competencia dio luz verde a la operación, sumándose así a las decisiones adoptadas en la Unión Europea, Brasil, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita, con el mercado esperando solamente la aprobación del regulador chino.

El ministro de Economía, Álvaro García, dijo en agosto que esperaba que Codelco y SQM cerraran el importante acuerdo de colaboración en materia de litio antes de que el actual Gobierno dejara el poder en 2026.

La empresa conjunta se enfrentó a la oposición de los parlamentarios y a las demandas de la empresa china Tianqi, un importante inversor en SQM. (Información de Amy Lv, Ethan Wang, Xiuhao Chen y Joe Cash; con colaboración de Fabián Cambero en Santiago; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)