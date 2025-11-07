ACTUALIZACIÓN: China levanta la prohibición a las importaciones de Brasil por la gripe aviar

PEKÍN, 7 nov (Reuters) - China ha levantado una prohibición vinculada al brote de gripe aviar en Brasil, dijo su Administración General de Aduanas en un comunicado publicado el viernes.

China impuso un embargo en todo el país a las importaciones de carne de ave y productos relacionados de Brasil tras el brote de gripe aviar de mayo.

Esta prohibición se ha levantado con efecto inmediato "en base a los resultados de los análisis de riesgos", dijo la agencia de aduanas china en un comunicado, que se publicó el viernes pero que lleva fecha del 31 de octubre.

Brasil, el mayor exportador de carne de ave del mundo y el mayor proveedor de pollo de China, confirmó un brote de gripe aviar en una granja avícola comercial a mediados de mayo, lo que desencadenó una serie de prohibiciones comerciales a nivel internacional.

El país sudamericano exportó carne de pollo por valor de US$10.000 millones en 2024, lo que representa en torno al 35% del comercio mundial y lo que hace más dolorosa la prohibición a nivel federal no solo para los ganaderos brasileños, sino también para los principales importadores. (Información de Xiuhao Chen y Ryan Woo; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)