ACTUALIZACIÓN Comisión Europea evalúa crear un brazo de inteligencia en medio de tensiones mundiales

11 de noviembre (Reuters) - La Comisión Europea está evaluando la posibilidad de crear una célula de inteligencia especializada para reforzar la seguridad en medio de las dificultades geopolíticas, declaró el martes un portavoz de la Unión Europea, que añadió que la iniciativa se encuentra aún en una fase inicial.

"Nos encontramos en un entorno geopolítico y geoeconómico difícil y, por ello, la Comisión está estudiando cómo reforzar sus capacidades de seguridad e inteligencia", señaló.

El Financial Times informó con anterioridad de que la Comisión estaba empezando a crear un nuevo organismo de inteligencia bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, en un intento de mejorar el uso de la información recopilada por las agencias nacionales de espionaje.

La unidad, que se formará dentro de la Secretaría General de la Comisión, tiene previsto contratar a responsables de toda la comunidad de inteligencia de la UE y cotejar la información para fines conjuntos, informó el periódico, que cita a cuatro personas informadas de los planes.

(Reporte de Nilutpal Timsina en Bengaluru y Charlotte van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)