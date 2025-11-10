ACTUALIZACIÓN EE. UU. ataca presuntas embarcaciones con droga en Pacífico oriental, matando a seis personas

WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que su país atacó el domingo en el Océano Pacífico oriental dos presuntas embarcaciones que transportaban droga, matando a seis personas a bordo, mientras aumentan los llamados para que se investiguen los ataques.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida del narcotráfico", dijo Hegseth en la red social X, incluyendo un video de los ataques a las embarcaciones.

Estados Unidos ha llevado a cabo más de una docena de ataques desde septiembre contra embarcaciones cerca de la costa venezolana y, más recientemente, en la zona oriental del océano Pacífico, matando a más de 70 personas, según Hegseth, mientras intensifica su despliegue militar en el mar Caribe.

Estados Unidos alega, sin presentar pruebas, que los barcos que bombardeó transportaban drogas, pero líderes extranjeros, algunos miembros del Congreso, expertos jurídicos y familiares de los muertos han pedido pruebas.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas calificó de inaceptables los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes y como una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos. Venezuela dice que son ilegales, equivalen a asesinatos y son una agresión contra el país soberano sudamericano.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a su par estadounidense, Donald Trump, de tratar de derrocar a su gobierno, una acusación a la que el segundo ha restado importancia pese a los informes sobre el estrecho contacto de la administración con la oposición de Venezuela.

En septiembre, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe -incluyendo un submarino nuclear y un grupo de buques de guerra que acompañan al portaaviones más grande del mundo-, lo que llevó a Maduro a elevar las competencias de seguridad y desplegar decenas de miles de tropas en todo el país.

