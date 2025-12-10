ACTUALIZACIÓN: EEUU confisca tanquero frente a costas de Venezuela, funcionarios

(Agrega detalles)

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - Estados Unidos ha confiscado un tanquero frente a las costas de Venezuela, dijeron tres funcionarios a Reuters el miércoles, una medida que elevó los precios del petróleo y probablemente inflame aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

La medida se produce en medio de un masivo despliegue militar estadounidense en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron al tanquero, ni la bandera de qué país ondeaba ni el lugar exacto dónde tuvo lugar la interdicción.

Los futuros crudo subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en negativo ese mismo día. Los futuros del petróleo Brent global (LCOc1) cotizaban a US$62,35 por barril, 41 centavos más, a las 14:32 ET, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (CLc1) de Estados Unidos cerraron con un alza de 21 centavos, a US$58,46 por barril.

La Guardia Costera remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El gobierno venezolano tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La estatal petrolera PDVSA no comentó sobre el asunto.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

Incluso en medio de la creciente presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington no ha tomado medidas para interferir con los flujos de petróleo del país. Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos de Venezuela. El país tiene dificultades para vender su crudo, que ofrece con descuento en China, el principal destino de sus exportaciones petroleras, debido a la creciente competencia con el petróleo sancionado de Rusia e Irán.

El presidente Maduro ha alegado que el refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de las vastas reservas petroleras del país miembro de la OPEP.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela.

(Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart, reporte adicional de Jonathan Saul)