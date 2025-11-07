ACTUALIZACIÓN EE.UU. dice podría obligar a recortar un 20% de vuelos si continúa paralización de Gobierno

(Actualiza con citas, detalles)

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) -

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo el viernes que el Gobierno podría obligar a las aerolíneas a recortar hasta un 20% de los vuelos si no se pone fin a la paralización del Gobierno.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) dijo más temprano el viernes que se generalizaron los problemas de personal en el control del tráfico aéreo y que se están retrasando los vuelos en seis aeropuertos, entre ellos los de Atlanta, San Francisco, Washington y Newark.

La FAA identificó problemas de personal en 10 ubicaciones en todo el país. Los retrasos se producen en un momento en que la agencia ha exigido por separado a las compañías aéreas que cancelen el 4% de sus vuelos en 40 aeropuertos de gran volumen para hacer frente a la dotación de personal de control del tráfico aéreo.

Los recortes aumentarán al 10% el 14 de noviembre.

Duffy dijo a periodistas que era posible que exigiera recortes del 20% más adelante. "Yo evalúo los datos (...) Vamos a tomar decisiones basadas en lo que vemos en el espacio aéreo", destacó el funcionario.

Los recortes, que comenzaron a las 1100 GMT, incluyen unos 700 vuelos de las cuatro mayores aerolíneas -American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines- y se prevé que aumenten al 6% el martes y al 10% el 14 de noviembre si no termina la paralización del Gobierno federal. Los recortes no se aplican a los vuelos internacionales.

El presidente ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo el viernes que no espera trastornos significativos para los clientes por las reducciones iniciales de vuelos ordenadas por el Gobierno, pero destacó que más recortes serían "problemáticos".

"Este nivel de cancelaciones va a crecer con el tiempo y eso es algo que va a ser problemático", dijo Isom a CNBC.

American dijo a Reuters que sus 220 cancelaciones de vuelos del viernes afectaron a 12.000 pasajeros y que en pocas horas reacomodó a la mayoría de ellos.

Los recortes serán menores durante el fin de semana a medida que disminuya el volumen de vuelos programados.

United Airlines dijo que la mitad de sus clientes afectados pudieron ser reubicados dentro de las cuatro horas siguientes a su hora de salida original. United, que canceló 184 vuelos el viernes, reducirá 168 el sábado y 158 el domingo. (Reporte de David Shepardson; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)