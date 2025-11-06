ACTUALIZACIÓN: El incendio en la refinería de petróleo bielorrusa Naftan ha sido extinguido

El incendio en la refinería de petróleo Naftan, en Bielorrusia, una de las dos mayores del país, ha sido extinguido y no ha habido heridos, dijo el jueves el Ministerio de Emergencias del país.

La agencia estatal de noticias Belta informó anteriormente que el incendio había sido causado por un incidente relacionado con combustible diésel en una unidad tecnológica.

La refinería Naftan, situada en Novopolotsk, en el norte de Bielorrusia, tiene una capacidad de procesamiento de unos 200.000 barriles diarios. (Información de Vladimir Soldatkin; edición de Andrew Osborn; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)