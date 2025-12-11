ACTUALIZACIÓN: Escrutinio especial de presidenciales Honduras podría empezar el viernes

(Actualiza con citas, nueva información)

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 11 dic (Reuters) - El escrutinio especial de las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre podría empezar el viernes, estimó el jueves una de las consejeras del árbitro electoral, en medio de denuncias de fraude y pedidos por anular los comicios en el empobrecido país centroamericano. Los retrasos en el conteo de votos y las interrupciones en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) han causado incertidumbre mientras los dos favoritos siguen prácticamente empatados.

"Yo deseaba que se iniciara hoy (...) esperaría que inicie mañana (viernes) en la tarde o finales de la tarde. Esa es mi expectativa, que se inicie lo más pronto posible", dijo Cossette López-Osorio en una entrevista con la emisora radial Radio Cadena Voces.

"Yo esperaría que en tres días podríamos estar saliendo de las (verificaciones) relacionadas con (la elección) presidencial", agregó.

La consejera explicó que la noche del miércoles empezó a correr un período de 24 horas para que los partidos políticos escojan a sus representantes para el proceso de revisión. Además, participarán observadores acreditados por el CNE y el proceso será transmitido en vivo y en directo.

Aproximadamente 2.733 actas presentan inconsistencias. Aquellas actas, que representan el 14,5% del total, pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en Honduras, el segundo país más pobre de América, solo por detrás de Haití. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.

Con más del 99% de los votos contados después de 12 días, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el jueves una ventaja de poco más de 42.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,52% de los votos frente al 39,20% del presentador de televisión Nasralla. Más atrás aparecía la candidata de LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19,29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes. Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla, de 72 años, denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Diversos miembros de LIBRE, incluida la presidenta saliente Xiomara Castro, han dicho que no aceptan los resultados y el miércoles, una comisión del Congreso hondureño amenazó con rechazar los resultados, citando un "golpe electoral" y acusando a Trump de "interferencia". El gobierno de Estados Unidos ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". Días antes de las elecciones, Trump llamó a votar por Asfura, criticó a sus adversarios y dijo que indultaría al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien purgaba una condena de 45 años por narcotráfico.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Adriana Barrera)