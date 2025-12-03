ACTUALIZACIÓN Exportaciones de pollo de Brasil 2025 aumentarían pese a restricciones por gripe aviar

(Actualiza con producción de cerdo y proyección de exportaciones)

Por Ana Mano

SAO PAULO, 3 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de pollo aumentarían hasta un 0,5%, a 5,32 millones de toneladas métricas, dijo el miércoles el grupo de presión de la carne ABPA, luego de que el sector evitó las prohibiciones comerciales causadas por un brote de gripe aviar en mayo, incluso de compradores clave como China y la Unión Europea.

Antes del brote, que Brasil controló en el espacio de aproximadamente un mes, la ABPA había previsto que las exportaciones de pollo crecieran hasta un 1,9%, a 5,4 millones de toneladas. En agosto, mientras se mantenían algunas prohibiciones, ABPA había dicho que las exportaciones brasileñas de pollo podrían caer hasta un 2%, a 5,2 millones de toneladas este año.

En sus últimas proyecciones, ABPA también dijo que espera que la producción brasileña de carne de pollo aumente hasta un 2,2%, a 15,3 millones de toneladas en 2025 y que crezca hasta un 2%, a 15,6 millones de toneladas en 2026.

ABPA dijo que las perspectivas también eran positivas para la producción y las exportaciones de carne de cerdo de Brasil, que puede convertirse en el tercer mayor proveedor del mundo en 2025 debido a los brotes de peste porcina africana en los países europeos y Filipinas, que crean oportunidades para los proveedores brasileños.

Las exportaciones de carne de cerdo de Brasil pueden aumentar hasta un 10%, a 1,49 millones de toneladas, según las nuevas proyecciones de ABPA. La producción de carne de cerdo crecerá este año un 4,6%, a 5,55 millones de toneladas, según ABPA. (Reportaje de Ana Mano. Editado en español por Juana Casas y Ricardo Figueroa)