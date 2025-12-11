ACTUALIZACIÓN Expresidente de Bolivia, Arce fue detenido por supuesta malversación de fondos; enfrentará juicio: fiscal general

(Cambia título, redacción y atribución en primer párrafo, agrega información)

LA PAZ, 10 dic (Reuters) - El expresidente de Bolivia, Luis Arce, que terminó su mandato el mes pasado, fue arrestado el miércoles como parte de una investigación por presunto desfalco, confirmó el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en una conferencia de prensa.

Arce enfrentará un juicio ordinario, ya que los presuntos actos de peculado por los que se encuentra detenido se cometieron, según informó Mariaca, durante su gestión como ministro de Economía y no mientras se desempeñaba como presidente de la nación sudamericana.

"Vamos a llevar ante una autoridad judicial a esta persona (Arce) que hoy se encuentra aprehendida y será imputada posteriormente, y será un juez el que considere si se defiende o no en libertad", explicó Mariaca.

Con anterioridad, el gobierno de Bolivia confirmó el arresto de Arce en relación a una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos de Corrupción, Lavado de Dinero y Delitos Tributarios y Aduaneros.

Si se siguen los procedimientos policiales normales, se espera que Arce permanezca detenido durante la noche y comparezca ante un juez el jueves. El arresto se conoció el miércoles cuando la exministra de la presidencia, María Nela Prada, denunció que Arce había sido "secuestrado".

"Por supuesto que es inocente", declaró Prada a la prensa. "Esto ha sido un abuso total de poder", señaló.

Mariaca negó que la detención de Arce fuera parte de una supuesta persecución política.

La investigación por desfalco se centra en presuntos desembolsos estatales de un fondo para financiar proyectos para comunidades indígenas mientras Arce se desempeñaba como ministro de Economía bajo la presidencia de Evo Morales.

Investigadores citados por medios locales afirmaron que las pruebas presentadas en el caso implicaban a Arce en la malversación de recursos públicos, lo que condujo a su detención sin la aplicación de un juicio especial para expresidentes.

El arresto se produce a menos de dos meses después de que el candidato centrista Rodrigo Paz ganara la segunda vuelta de las elecciones de octubre, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del partido izquierdista MAS, al que representaba Arce.

Paz se ha comprometido a abordar la corrupción dentro de las instituciones estatales.

(Reporte de Daniel Ramos; escrito en español por Eliana Raszewski, Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)