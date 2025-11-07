ACTUALIZACIÓN Impacto del cierre del Gobierno de EEUU es mucho peor de lo esperado: asesor Hassett

(Agrega detalles, contexto y citas)

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el viernes que el impacto económico del cierre del Gobierno de Estados Unidos es mucho peor de lo esperado, aunque indicó que es probable que la economía se recupere con rapidez una vez que concluya.

Los proyectos de construcción están empezando a ralentizarse y los viajes se están resintiendo, dijo Hassett en una entrevista con Fox Business Network.

"El sector de los viajes y el ocio es uno de los más afectados en estos momentos y, si sigue viéndose afectado, si el sector de los viajes aéreos se deteriora durante una o dos semanas más, se podría decir que se produciría al menos una desaceleración a corto plazo", afirmó.

Hassett, director del Consejo Económico Nacional, no llegó a afirmar que la economía estadounidense esté en recesión, como hizo la semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según afirmó en el programa "Mornings with Maria", el mercado laboral está un poco más débil, en parte debido a la incertidumbre causada por el cierre del Gobierno, que dura ya 38 días.

Hassett dijo que estaba decepcionado después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que la entidad podría pausar las rebajas de las tasas de interés en diciembre.

En declaraciones a los medios más tarde en la Casa Blanca, Hassett dijo que espera que la economía de Estados Unidos se recupere con rapidez una vez que reabra el Gobierno federal.

(Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)