ACTUALIZACIÓN Informe de empleo de octubre de EE. UU. no incluirá la tasa de desempleo: Hassett

WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el jueves que el Gobierno estadounidense publicará el informe de empleo de octubre, pero no incluirá la tasa de desempleo tras el cierre de la Administración federal durante semanas.

"La encuesta de hogares no se realizó en octubre, así que vamos a tener la mitad del informe de empleo. Tendremos la parte del empleo, pero no la tasa de desempleo. Y eso será sólo durante un mes", dijo Hassett al programa "America's Newsroom" de Fox News. "Probablemente (...) en realidad nunca sabremos con certeza cuál fue la tasa de desempleo en octubre".

El cierre del Gobierno durante 43 días, el más largo del que se tiene constancia, provocó la suspensión de la recogida, procesamiento y publicación de datos por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, así como de la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

El informe de empleo consta de dos partes: el sondeo a los hogares, del que se deriva la tasa de desempleo, y el de establecimientos, a partir de la cual se calcula el recuento de nóminas no agrícolas. El Gobierno encuesta a empresas y hogares para el informe de empleo durante la semana que incluye el día 12 del mes.

Los economistas habían planteado dudas sobre si se publicaría la parte del informe correspondiente a la encuesta de hogares de octubre, ya que los datos se recogen de una muestra aleatoria de viviendas mediante entrevistas realizadas por trabajadores sobre el terreno.

Hassett también dijo por separado a la prensa que el Consejo de Asesores Económicos estimó que el cierre, que terminó el miércoles por la noche, costó a la economía unos US$15.000 millones por semana. Estimó que eso se tradujo en una sustracción de entre 1 a 1,5 puntos porcentuales del crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre.

Esto coincide en líneas generales con las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista. Hassett dijo que el Consejo de Asesores Económicos estimó que 60.000 trabajadores no federales perdieron sus puestos de trabajo debido a los efectos dominó del cierre. (Reportaje de Susan Heavey y Lucia Mutikani; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)