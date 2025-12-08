ACTUALIZACIÓN: Japón alerta de tsunami con olas de tres metros de altura tras terremoto

(Agrega más informaciones, actualiza magnitud sismo)

TOKIO, 8 dic (Reuters) -

Un tsunami con olas de hasta tres metros de altura podría golpear la costa noreste de Japón tras el terremoto de magnitud 7,6 que se produjo el lunes en alta mar, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La alerta de tsunami se emitió para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, después de que el sismo sacudiera gran parte del norte y este de Japón a las 23.15 horas (14.15 GMT).

El epicentro del terremoto se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, añadió la agencia.

Preliminarmente se informó que el terremoto había sido de 7,2.

(Reportaje de Kantaro Komiya y Kiyoshi Takenaka; editado en español por Natalia Ramos)