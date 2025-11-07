ACTUALIZACIÓN: Las exportaciones alemanas crecen más de lo previsto en septiembre

(Añade contexto en el párrafo 3, comentarios de economistas en 4 y 10 y detalles en 9 y 12)

Por Maria Martinez

7 nov (Reuters) - Las exportaciones alemanas aumentaron más de lo previsto en septiembre y las exportaciones a Estados Unidos crecieron por primera vez tras cinco descensos intermensuales consecutivos, según mostraron el viernes datos oficiales. Las exportaciones de la mayor economía europea aumentaron un 1,4% en septiembre respecto al mes anterior, según los datos de la oficina federal de estadística, superando la previsión de los analistas encuestados por Reuters, de un incremento del 0,5%.

A pesar del repunte, las exportaciones alemanas se mantuvieron por debajo de su nivel de marzo de 2025, antes del "Día de la Liberación" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando anunció aranceles contra todos los países, lo que provocó el desplome de los mercados globales, que los directores ejecutivos de las empresas retiraran las salidas a bolsa previstas y que otros países adoptaran medidas de represalia.

"Dados los desafíos estructurales en curso, actualmente se requiere mucha imaginación para ver un rápido retorno del sector exportador como un poderoso motor de crecimiento para la economía alemana", dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro de ING.

Las importaciones aumentaron un 3,1% en términos desestacionalizados.

La balanza comercial exterior arrojó un superávit de 15.300 millones de euros (US$17.840 millones) en septiembre, frente a un superávit de 18.000 millones de euros en septiembre de 2024.

AUMENTAN LAS EXPORTACIONES A EEUU Y LAS IMPORTACIONES CHINAS

Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 11,9% intermensual, tras cinco descensos consecutivos debidos a los aranceles de Washington a las importaciones europeas.

Sin embargo, las exportaciones a EEUU siguieron cayendo un 14,0% interanual.

Las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 2,5% intermensual, mientras que las exportaciones a los países de fuera del bloque se mantuvieron sin cambios.

Las exportaciones a China cayeron un 2,2% mensual y las importaciones registraron un aumento del 6,1% respecto al mes anterior.

La afluencia de importaciones ha cobrado fuerza desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a China, y los jefes de la industria, así como los Gobiernos, quieren que la Unión Europea use sus poderes para proteger las empresas y empleos locales.

(Información de Linda Pasquini y Halilcan Soran; edición de Miranda Murray y Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)