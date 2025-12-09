ACTUALIZACIÓN: Mercado argentino centra interés en colocación de deuda en dólares

(Actualiza datos del mercado)

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - La plaza financiera de Argentina movía sus fichas el martes en base a las especulaciones que pesan sobre el retorno del país a una licitación de deuda en dólares, hecho que no sucede desde hace años por los repetitivos problemas macro domésticos.

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado para este miércoles mediante un bono dolarizado con cupón del 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029 bajo legislación argentina.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que Argentina busca colocar este bono por unos US$1.000 millones a un rendimiento por debajo del 9%.

"El Tesoro se suma a la ola de emisiones 'hard dollar', siendo un buen paso previo para una futura emisión internacional. El bono ofrecido puede tener buena demanda por su estructura y porque en el sistema financiero hay más de US$22.000 millones líquidos. La cuestión será qué tasa se va a querer convalidar", sentenció Roberto Geretto de Adcap.

Max Capital acotó que "estimamos que este bono podría ubicarse (...) con un rendimiento en torno a 10,5%/11%, dado que opera bajo ley local. Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados".

El mercado en general arrojaba tranquilidad operativa al retomar sus negocios por el feriado nacional de la víspera.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteño perdía un 1,55% a las 15:15 GMT, luego de ganar un lateral 0,66% en la primera semana de diciembre, mientras que los bonos extrabursátiles cedían leve 0,1% promedio, tras subir también un 0,7 la semana pasada.

Otro tema de interés es la asunción esta semana de los nuevos legisladores que le darán al Gobierno libertario de Javier Milei poder de fuego suficiente como para tratar de ampliar la desregulación económica mediante la sanción de leyes clave como en lo laboral y en lo tributario.

El peso mayorista se depreciaba un 0,49% a 1.442 por dólar, con evidente recorte de liquidez y menor presión para los contratos a futuro, donde la posición a junio del 2026 se ubicaba a 1.637 unidades.

"El mercado de cambio opera algo menos de US$200 millones por día, es un volumen muy bajo, es un tercio de lo que operaba hace unas semanas. Tiene que ver con que hubo una dolarización fenomenal", aseguró Caputo en un seminario financiero.

"Alguna de esa gente ahora está esperando que vayamos a salir de la banda (de flotación divergente) y empujar el dólar para arriba, bueno sepan que eso no va a pasar, que ya está consensuado con el Fondo (FMI)", acotó.

Previo a la apertura de los negocios financieros, Argentina anunció que reducirá el impuesto a la exportación de soja al 24% desde el 26% actual y de sus derivados al 22,5% desde el 24,5%.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)