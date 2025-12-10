ACTUALIZACIÓN: Mercados argentinos expectantes a resultado licitación bono en dólares

(Actualiza valores y agrega información)

BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - Tras casi ocho años de ausencia en la colocación de deuda en dólares, Argentina licitará este miércoles un bono dolarizado bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares y testear al mercado externo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el país busca colocar unos 1.000 millones de dólares a un rendimiento por debajo del 9%, monto base asegurado en base a compromisos asumidos con bancos, coincidieron operadores.

"El anuncio de colocación de un bono en dólares bajo legislación local será el test sobre cuán cerca se encuentra la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda. Sin esa ventana, la sostenibilidad del programa es dudosa", dijo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

A la espera del resultado de la licitación, previsto tras el cierre del mercado, y del dato inflacionario de noviembre que se dará a conocer el jueves, los activos locales operaban tranquilos y con leve trayectoria alcista.

"Argentina vuelve a colocar deuda en dólares en el ámbito local, un movimiento que el mercado observa como un posible anticipo de futuras emisiones externas", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

"El rendimiento esperado, la estructura del bono y el uso de los fondos serán claves para evaluar el impacto sobre el riesgo país y la dinámica de reservas (del banco central) en un momento donde cada señal cuenta", agregó.

En este marco, el índice accionario líder S&P Merval ganaba un 0,85%, manteniéndose cerca de sus valores máximos históricos hacia las 1530 GMT, al tiempo que los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mostraban una mejora del 0,2% encabezados por las emisiones dolarizadas.

El analista Salvador di Stefano estimó que la inversión en activos de riesgo es la mejor alternativa en momentos en donde la tasa a nivel mundial y local tomarán un sendero bajista.

En este marco, el riesgo país argentino se mantenía en torno a los 630 puntos básicos.

Por otra parte, el Tesoro realizará el jueves su habitual licitación de deuda en pesos en la que se ofrecerán títulos de diferentes nominaciones, entre ellos a tasa fija y ligado al dólar.

"La licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de 13 billones de pesos", sostuvo Juan Manuel Franco, economista del Grupo SBS.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario se mantenía equilibrado a 1.440,5 por dólar, en un mercado que presenta recorte de liquidez, lo que daba tranquilidad operativa.

Operadores estiman que las operaciones en el mercado único y libre de cambios rondan los 300 millones de dólares diarios.

"La apertura al crédito del Tesoro reduce la necesidad de seguir expandiendo pesos por el programa financiero (pesos y dólares) dando lugar a que el banco central use el señoreaje para la compra de dólares", dijo la consultora Eco Go.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)