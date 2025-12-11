ACTUALIZACIÓN: Mercados argentinos se reacomodan a la liquidez ante dos fuertes licitaciones de deuda

(Actualiza datos del mercado y agrega detalles)

BUENOS AIRES, 11 dic (Reuters) - La plaza financiera de Argentina cotizaba de manera selectiva el jueves al ritmo del andar de la liquidez vigente afectada por dos licitaciones del Tesoro que buscan refinanciar deuda sin afectar las reservas del banco central (BCRA).

Por un lado, en la víspera adjudicó un bono por US$1.000 millones amortizable en 2029 a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local y cupón del 6,5%, lo que representó el retorno a una emisión de títulos dolarizados desde el 2018.

A su vez, durante esta jornada ejecutará la última licitación en pesos del año, donde enfrenta vencimientos con privados por alrededor de 13 billones de pesos, aunque considerando pagos al 'Fondo de Garantía de Sustentabilidad' (FGS) ligado al plano previsional, el Grupo SBS concuerda con que el monto sube a casi 20,7 billones de pesos.

"La transacción (del miércoles) fue una forma exitosa de mostrar que se pueden aprovechar los recursos locales, y debería ser una señal positiva. Sin embargo, colocaciones de mayor tamaño requerirán inversores externos, que parecieron mayormente ausentes (...) Algunos estaban dispuestos a participar, pero solo a rendimientos superiores al 11%", sostuvo Max Capital.

Los negocios financieros del día arrojaban niveles del peso con una muy ligera depreciación del 0,07% a 1.439 por dólar en la franja mayorista, quitando presión sobre los contratos del mercado futuro.

Las acciones líderes del índice S&P Merval porteño apenas perdían el 0,2% a las 1520 GMT, tras una leve alza al inicio de la sesión, mientras que los bonos soberanos apuntaban a una suave mejora del 0,1% promedio en la franja extrabursátil.

A margen de las obligaciones que enfrenta el Gobierno libertario de Javier Milei en lo que resta del 2025, a inicio de enero debe cancelar unos US$4.300 millones en momentos donde los analistas dicen que el BCRA tiene reservas netas en rojo.

LA NACION sudamericana no tiene acceso a los mercados globales por las reiteradas crisis que dispararon la aversión al riesgo.

Lo hecho por el Tesoro "es un hito importante porque marca el regreso del financiamiento en dólares para el soberano a través de mecanismos de mercado convencionales", afirmó Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

En la billonaria licitación interna de deuda de este jueves, hay en oferta 10 diferentes instrumentos atados al peso, a la tasa y al dólar, según se opte.

Ahora, el presidente cuenta con una base sólida de legisladores propios en el Congreso que le permitirían acelerar las desregulaciones económicas comprometidas, y tras arribar esta madrugada desde Noruega firmó el envío de un ambicioso proyecto de reforma laboral.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)