ACTUALIZACIÓN Mexicano Banorte podría no alcanzar objetivo de beneficios para 2025, según su jefe financiero

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - El grupo financiero mexicano Banorte advirtió que podría no alcanzar su objetivo de beneficios netos para 2025, ya que busca mitigar el impacto de la venta de su banco digital Bineo.

"Hay muchas iniciativas tratando de minimizar este efecto para tratar de estar lo más cerca posible de la guía al final del año", declaró el director financiero de la firma, Rafael Arana.

"No estoy prometiendo que estaremos en la guía, pero se están haciendo esfuerzos para estar muy cerca", agregó durante una llamada con analistas para discutir sus resultados del tercer trimestre.

Las acciones de Grupo Financiero Banorte cayeron 2,5% el miércoles en sus primeras negociaciones en la bolsa, pero regresaron a territorio neutral al mediodía.

Banorte, que posee uno de los bancos y fondos de pensiones más grandes del país, redujo en la víspera sus previsiones para 2025 al presentar los resultados trimestrales afectados por la venta de Bineo.

El grupo financiero también informó de una caída del beneficio neto de un 9% en el tercer trimestre.

Banorte acordó vender su unidad de banca digital Bineo a la empresa de tecnología financiera Klar en septiembre, como parte de una revisión más amplia de su estrategia digital. (Reporte de Natalia Siniawski; Editado en español por Noé Torres)