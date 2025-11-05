ACTUALIZACIÓN Miran de la Fed sigue presionando en favor de rebaja de tasas: Yahoo Finanzas

(Agrega citas, detalles y contexto; agrega autor)

Por Michael S. Derby

5 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran reiteró el miércoles que cree que el nivel actual de las tasas de interés a corto plazo es demasiado restrictivo y está creando riesgos para la economía estadounidense.

"Creo que la política es demasiado restrictiva y que estamos demasiado sobre donde estarían las tasas neutrales", afirmó Miran en una entrevista en el sitio web de Yahoo Finanzas.

"Dada la situación del mercado laboral, creo que seguir aplicando una política tan restrictiva" es algo que "entrañaría riesgos innecesarios", dijo, añadiendo que, salvo sorpresa, tendría sentido volver a bajar las tasas en diciembre.

Miran indicó que los datos de contratación de la empresa privada ADP publicados el miércoles fueron una "grata sorpresa". El informe dijo que los empleadores privados añadieron 42.000 puestos de trabajo en octubre, en un momento en el que el actual cierre del Gobierno ha privado a los mercados de datos oficiales, incluidos los relativos a las nóminas.

La escasez de estadísticas oficiales ha hecho difícil para las autoridades de la Fed saber qué hacer a continuación con la política monetaria. Tras la reunión de la semana pasada, el presidente de la entidad, Jerome Powell, advirtió de que un recorte de tasas en diciembre no es seguro.

Sin embargo, Miran afirmó que, salvo sorpresas, sigue estando a favor de una rebaja en diciembre en lo que ahora es un rango objetivo de tasas de los fondos federales del 3,75% al 4%.

Miran también fue preguntado sobre las perspectivas del régimen arancelario del presidente Donald Trump, que actualmente está siendo evaluado por la Corte Suprema. Según indicó, la generación de incertidumbre sobre el aumento de los aranceles "podría ser un lastre para la economía".

(Editado en español por Carlos Serrano)