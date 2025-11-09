ACTUALIZACIÓN Norris gana en Brasil y saca ventaja de 24 puntos en campeonato Fórmula 1

(Agrega detalles, citas)

Por Gabriel Araujo y Bernardo Barbosa

SAO PAULO, 9 nov (Reuters) - El piloto de McLaren Lando Norris ganó el Gran Premio de Sao Paulo para ampliar su ventaja en la Fórmula Uno a 24 puntos el domingo, después de que su compañero de equipo y rival por el título Oscar Piastri terminara quinto tras recibir una penalización por causar un choque.

El novato Kimi Antonelli, de Mercedes, logró el segundo puesto -la mejor ubicación de su carrera-, con Max Verstappen, de Red Bull, tercero tras salir desde el pitlane.

Fue otra sorprendente actuación del cuatro veces campeón del mundo, que ganó desde la 17ª posición de la parrilla el año pasado, después de una temprana pinchadura que le llevó al lugar 18.

"¡Qué carrera!", exclamó Norris tras su segunda victoria consecutiva, luego de arrebatarle el liderato del campeonato a Piastri en México el mes pasado. "Para ser honesto, no creo que hayamos sido los más rápidos hoy, pero me alegra llevarme la victoria".

"Es una gran victoria." Pero viendo lo rápido que fue Max, es decepcionante que no hayamos sido más rápidos.

El australiano Piastri, que partió cuarto en Interlagos con Norris en la pole, tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos por un choque temprano con Antonelli que dejó fuera de carrera a Charles Leclerc, de Ferrari, también afectado en la colisión.

Fue otro duro golpe Piastri, que se retiró del sprint del sábado, que Norris ganó en un fin de semana perfecto para el británico, quien ha mejorado notablemente y es el claro favorito al título.

George Russell fue cuarto para Mercedes, que consolidó el segundo puesto de la general en un campeonato de constructores ya ganado por McLaren.

A falta de tres carreras y el sprint del sábado, Norris tiene 390 puntos frente a los 366 de Piastri, mientras que Verstappen se queda aún más atrás con 341.

Oliver Bearman fue sexto con Haas, otra gran actuación del debutante británico, con Liam Lawson séptimo con Racing Bulls adelante de su compañero de equipo Isack Hadjar.

Gabriel Bortoleto, de Sauber, completó un fin de semana para el olvido para el único piloto brasileño en la carrera, al estrellarse contra el muro en la primera vuelta tras ser presionado por Lance Stroll, de Aston Martin.

El accidente provocó la salida del coche de seguridad, y Lewis Hamilton, de Ferrari, entró a boxes para cambiar el alerón delantero tras colisionar con Carlos Sainz, de Williams, y Franco Colapinto, de Alpine.

El siete veces campeón del mundo y brasileño honorario continuó con el suelo del auto dañado, pero recibió una penalización de cinco segundos por causar una colisión y posteriormente se retiró, provocando el tercer doble abandono de Ferrari en la temporada. (Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)