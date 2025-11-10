ACTUALIZACIÓN Petrolera argentina YPF espera producción de 80.000 bdp en bloque La Angostura en próximos años

(Actualiza con comentarios de ejecutivos y antecedentes)

10 nov (Reuters) - La petrolera argentina YPF, bajo control estatal, espera que el bloque La Angostura alcance una producción superior a los 80.000 barriles por día (bdp) en los próximos años, dijo el lunes el vicepresidente de Estrategia de la compañía, Maximiliano Westen.

A pesar de reportar una pérdida de US$198 millones en el tercer trimestre del año, YPF se encamina a lograr sus metas para 2025 debido al incremento de la producción shale, dijeron ejecutivos en una conferencia telefónica con analistas.

"El nivel de producción está totalmente alineado con nuestro objetivo anual de producción de petróleo shale de aproximadamente 165.000 barriles diarios", dijo Horacio Marín, presidente ejecutivo de YPF.

Marín agregó que la empresa también espera superar su objetivo de 190.000 barriles diarios para diciembre de 2025.

Argentina depende de sus operaciones de Vaca Muerta en su impulso por convertirse en un exportador clave de energía, ya que la formación representa el 64% de la producción petrolera del país.

"El proyecto de GNL de Argentina desbloqueará todo el potencial de Vaca Muerta, permitiendo exportar su producción de gas no convencional al mundo", dijo Westen.

Solo el 8% de la formación Vaca Muerta está en desarrollo e YPF ha estado buscando financiación este año para su proyecto de gas natural licuado, que incluye un acuerdo con el brazo inversor XRG de la

Compañía Nacional de Petróleo

de Abu Dhabi.

Westen dijo que la empresa no tiene previsto realizar fusiones ni adquisiciones el próximo año para desarrollar Vaca Muerta ni sus otros activos.

Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.

(Reporte de Aída Peláez-Fernández; Escrito en español por Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)