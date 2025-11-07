ACTUALIZACIÓN Petrolera argentina YPF reporta pérdidas en 3T por US$198 millones: comunicado

(Agrega detalles de inversión, producción)

BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - La petrolera bajo control estatal argentina YPF informó el viernes que registró una pérdida en el tercer trimestre por US$198 millones, comparado con una ganancia de 1.485 millones de dólares en el mismo período de 2024.

En un comunicado de prensa, la petrolera dijo que el EBITDA (ganancias antes de impuestos) resultó en US$1.357 millones, un aumento trimestral del 21% "impulsado por la expansión de la producción de petróleo shale, menores costos de extracción derivados de la desinversión de campos maduros, mayores ventas estacionales de gas natural, además de niveles récord de procesamiento en nuestras refinerías".

Comparado con el mismo período de 2024, el EBITDA se mantuvo estable, agregó la empresa.

YPF decidió focalizar su actividad en la producción no convencional y lidera la actividad en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde se halla la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Gracias al desarrollo masivo de esas áreas, Argentina podría convertirse en un actor clave en el suministro de energía al mundo.

"En octubre, la producción shale continuó en aumento hasta llegar a los 190.000 barriles por día, marcando un nuevo récord que permitió alcanzar de manera anticipada el objetivo previsto para fin de año", dijo YPF.

Las inversiones en el tercer trimestre del año totalizaron US$1.017 millones, un 25% menos que en el mismo período de 2024 debido a la caída de los costos en dólares que tuvo el país. El 70% de esas inversiones se destinaron a lo no convencional, detalló la empresa. (Reporte de Eliana Raszewski)