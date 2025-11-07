ACTUALIZACIÓN Plan de pago para Elon Musk de US$1 billón logra la aprobación de los accionistas

(Actualiza tras votación)

Por Akash Sriram y Abhirup Roy

SAN FRANCISCO, 6 nov (Reuters) -

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo el jueves la aprobación de los accionistas para el mayor paquete salarial corporativo de la historia, respaldando así su visión de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

La propuesta fue aprobada con más del 75% de los votos, y Musk subió al escenario de la junta anual de la compañía en su fábrica de Austin, Texas, acompañado de robots danzantes.

Musk, quien ya es la persona más rica del mundo, podría recibir hasta un billón de dólares en acciones durante la próxima década, aunque los pagos requeridos reducirían el valor a US$878.000 millones.

La votación es crucial para el futuro de Tesla y su valoración, que depende de la visión de Musk de fabricar vehículos autónomos, crear una red de robotaxis en Estados Unidos y vender robots humanoides, a pesar de que su retórica política de extrema derecha ha perjudicado la marca Tesla este año.

El directorio advirtió que podría renunciar si no obtenía el paquete salarial. Si bien algunos inversores lo consideraron increíblemente caro e innecesario, muchos lo vieron como una forma de retener a Musk y creen que los objetivos establecidos en el paquete garantizaban que los accionistas también serían recompensados.

"Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo", dijo Musk ante un grupo de accionistas que lo aclamaban.

Luego hizo una serie de promesas en el escenario: desde, en abril, de la producción del Cybercab, su robotaxi biplaza sin volante, hasta la presentación de su Roadster, el deportivo eléctrico de próxima generación. También afirmó que Tesla necesitaría "una gigantesca fábrica de chips" para producir chips de IA y que debería considerar colaborar con Intel.

Los accionistas también reeligieron a tres directores del directorio de Tesla, votaron a favor de elecciones anuales para todos los miembros del consejo y aprobaron un plan de remuneración alternativo al paquete anterior de Musk, que se encuentra paralizado en los tribunales.

Los accionistas votaron a favor de la inversión de Tesla en la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, aunque hubo numerosas abstenciones. Esto podría reflejar la reticencia de los grandes inversores a aprobar el acuerdo sin una supervisión más estricta por parte del consejo de administración, según Jessica McDougall, socia de la firma de consultoría estratégica y de gobierno corporativo Longacre Square.

Se esperaba ampliamente una victoria de Musk, ya que al multimillonario se le permitió votar sobre su participación de aproximadamente el 15% después de que la automotriz trasladara su sede de Delaware a Texas.

Algunos inversores importantes se opusieron al plan, incluyendo el fondo soberano de Noruega, al igual que las firmas de asesoría de voto Glass Lewis e Institutional Shareholder Services.

La votación disipa la preocupación de los inversores de que Musk se centrara en dirigir sus otras empresas, incluyendo la fabricante de cohetes SpaceX y xAI.

El directorio y muchos inversores que respaldaron la medida han declarado que el paquete salarial récord beneficia a los accionistas a largo plazo, ya que Musk debe garantizar que Tesla alcance una serie de hitos para recibir su remuneración.

Entre los objetivos de Musk para la próxima década se incluyen la entrega de 20 millones de vehículos, la puesta en marcha de un millón de robotaxis, la venta de un millón de robots y la obtención de hasta US$400.000 millones en beneficios operativos.

Sin embargo, para que Musk reciba su pago, el valor de las acciones de Tesla debe aumentar paralelamente, primero hasta los 2 billones de dólares desde los 1,5 billones actuales, y finalmente hasta los 8,5 billones.

Cada logro -un objetivo operativo y un hito de valoración- le otorga a Musk el 1% de las acciones. Por lo tanto, el plan aún podría reportarle a Musk decenas de miles de millones de dólares incluso si no alcanza la mayoría de sus ambiciosas metas.

Si Musk cumple con todos los requisitos, podría recibir el 12% de las acciones, lo que equivale a aproximadamente un billón de dólares.

El valor neto de esas acciones sería de US$878.000 millones: el paquete está estructurado para excluir el valor de las acciones el día en que la junta aprobó la propuesta a principios de septiembre. Musk podría pagar esa cantidad en efectivo o aceptar menos acciones para reflejar su valor original.

El valor del paquete es variable, ya que fluctúa según las variaciones del precio de las acciones.

Musk ha declarado que le interesaba más el mayor derecho a voto que obtendría en Tesla como parte del paquete salarial que el dinero en sí, mientras se prepara para vender un "ejército de robots".

(Reporte de Abhirup Roy en San Francisco y Akash Sriram en Bengaluru; Reporte adicional de Ross Kerber en Boston, Chris Kirkham en Los Angeles y Sayantani Ghosh in San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)