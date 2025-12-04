ACTUALIZACIÓN: Presidenta de México viajará el jueves a Washington, hablará de comercio con Trump y primer ministro de Canadá

(Actualiza con citas, detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 4 dic - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajará el jueves a Washington donde tendrá una "breve" reunión con los líderes de Estados Unidos y Canadá, con quienes hablará de comercio, en el marco del sorteo el viernes del Mundial 2026, que se disputará en los tres países y que la mandataria mexicana calificó como un "buen momento" para que los representantes de la región estén "juntos".

El encuentro fue confirmado por la oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney poco después.

Las tres naciones, socios del acuerdo comercial regional TMEC, están a las puertas de conversaciones para la revisión del tratado, en medio de momentos de tensión por amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manejado incluso la posibilidad de disolverlo y negociar acuerdos bilaterales.

"La integración económica es enorme de los tres países y particularmente de México y Estados Unidos", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del jueves. "Separar esa integración le causa muchos problemas a Estados Unidos y también a México", añadió. "Mantenernos juntos es muy importante para la región", subrayó.

Sheinbaum comentó que México quiere avanzar en las discusiones sobre el comercio de acero, aluminio y automóviles, este último un sector clave para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, a donde envía el 80% del total de sus ventas de productos al exterior, pero también para los fabricantes de vehículos en Estados Unidos.

A inicios de noviembre, los principales fabricantes de automóviles, incluidos Tesla TSLA.O, Toyota 7203.T y Ford F.N, instaron a la administración Trump a extender el de libre comercio de América del Norte, que calificaron de crucial para la producción automotriz estadounidense.

"Nos necesitamos los tres países. Estados Unidos depende mucho de México", añadió la mandataria mexicana.

El año pasado, Estados Unidos importó casi 128.000 millones de dólares en autopartes de vehículos pesados desde México, lo que representa aproximadamente el 28% del total de las importaciones estadounidenses, según México.

(Reporte de Adriana Barrera; Editado por Diego Oré y Lizbeth Díaz)