ACTUALIZACIÓN Superávit comercial chino supera por primera vez el billón de dólares diversificando mercados

(Agrega detalles y contexto)

Por Joe Cash

PEKÍN, 8 dic (Reuters) -

El superávit comercial chino superó el billón de dólares por primera vez, ya que los fabricantes que buscan evitar los aranceles del presidente Donald Trump enviaron más a mercados no estadounidenses en noviembre, con un aumento de las exportaciones a Europa, Australia y el Sudeste Asiático.

Los envíos a Estados Unidos cayeron cerca de un tercio respecto al mismo mes del año anterior.

"Los recortes arancelarios acordados en el marco de la tregua comercial entre Estados Unidos y China no ayudaron a impulsar los envíos a Estados Unidos el mes pasado, pero aun así el crecimiento general de las exportaciones repuntó", dijo Zichun Huang, de Capital Economics. "Esperamos que las exportaciones chinas sigan resistiendo, y que el país continúe ganando cuota de mercado mundial el año que viene".

"El papel del desvío comercial para compensar el lastre de los aranceles estadounidenses parece seguir aumentando", añadió.

Las exportaciones chinas crecieron en su conjunto un 5,9% interanual, según mostraron el lunes los datos de aduanas, revirtiendo la contracción del 1,1% del mes anterior y superando la previsión del 3,8% de un sondeo de Reuters.

Las importaciones aumentaron un 1,9%, frente al repunte del 1% de octubre. Los economistas esperaban un alza del 3%.

El superávit comercial de China fue de US$111.680 millones en noviembre, el más alto desde junio, frente a los US$90.070 millones registrados el mes anterior y por encima de la previsión de US$100.200 millones. El superávit comercial de los 11 meses del año superó por primera vez el billón de dólares.

China ha intensificado sus esfuerzos por diversificar sus mercados de exportación desde que Trump ganó las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, buscando estrechar lazos comerciales con el Sudeste Asiático y la Unión Europea. También ha aprovechado la huella global de las empresas chinas para establecer nuevos centros de producción con bajos aranceles.

Los envíos chinos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones a la UE crecieron un 14,8% anual. Los envíos a Australia aumentaron un 35,8%, y las economías del Sudeste Asiático, en rápido crecimiento, recibieron un 8,2% más de mercancías en el mismo periodo.

La caída de las exportaciones a Estados Unidos se produjo a pesar de las noticias de que las dos mayores economías del mundo acordaron reducir algunos de sus aranceles y otras medidas después de que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron en Corea del Sur el 30 de octubre.

El arancel medio estadounidense sobre los productos chinos se sitúa en el 47,5%, muy por encima del umbral del 40% que, según los economistas, erosiona los márgenes de beneficio de los exportadores chinos.

"La maquinaria electrónica y los semiconductores parecen ser la clave", afirmó Dan Wang, de Eurasia Group. "Hay escasez de chips de baja calidad y otros productos electrónicos, lo que provocó un aumento de los precios, y las empresas chinas que se internacionalizan han estado importando todo tipo de maquinaria y otros insumos de China".

(Editado en español por Paula Villalba y Carlos Serrano)