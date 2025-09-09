Acuerdo Anglo Teck une activos de "extraordinario valor": jefe de chilena Codelco

(Agrega detalles contexto)

SANTIAGO, 9 sep (Reuters) - El acuerdo de fusión entre las mineras globales AngloAmerican y Teck une activos de "extraordinario valor", dijo a Reuters el martes el presidente del directorio de la estatal chilena Codelco, Máximo Pacheco.

Anglo, listada en Londres, y la canadiense Teck Resources anunciaron el martes su unión, en lo que sería la mayor operación del sector minero en más de una década, que aún requiere la aprobación regulatoria.

Codelco posee un 10% de Quebrada Blanca de Teck y un quinto de Anglo American Sur, que incluye la mina estrella de Anglo, Los Bronces.

"Esta integración une activos de extraordinario valor, como Quebrada Blanca y Los Bronces, y fortalece la posición de Chile como líder indiscutido en la producción de cobre", dijo Pacheco a Reuters.

"Para Codelco, es motivo de satisfacción ver cómo nuestro país consolida su liderazgo global en este mineral estratégico, y cómo seguimos avanzando como empresa en alianzas que potencian el desarrollo de una minería responsable, competitiva y de futuro", agregó.

Las dos empresas a fusionarse operan minas de cobre adyacentes en el extremo norte de Chile -Quebrada Blanca y Collahuasi- que se espera logren más beneficios operativos.

Collahuasi es una asociación de Glencore y Anglo American con firmas japonesas.

Por otra parte, Codelco acordó con Anglo un desarrollo conjunto del distrito minero Andina-Los Bronces.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero)