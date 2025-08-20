Acuerdo comercial entre EEUU y la UE no dista mucho de las hipótesis del BCE, según Lagarde

FRÁNCFORT, 20 ago (Reuters) -

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE es algo más elevado, pero no dista mucho de la línea de base asumida por el Banco Central Europeo, dijo el miércoles la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"El acuerdo comercial establece un arancel medio efectivo estimado entre el 12% y el 16% para las importaciones estadounidenses de bienes de la zona euro", dijo en Ginebra.

"Este arancel medio efectivo es algo superior —aunque cercano— a los supuestos utilizados en nuestras proyecciones de referencia del pasado mes de junio", añadió.

"El resultado del acuerdo comercial está muy por debajo del escenario severo de aranceles estadounidenses de más del 20%"