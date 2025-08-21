Acuerdo comercial UE-EE.UU. no incluye vino y bebidas espirituosas, según jefe de comercio del bloque

BRUSELAS, 21 ago (Reuters) - El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos no incluye el vino y las bebidas espirituosas, declaró el jueves el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quien añadió que la puerta no está cerrada a reducciones arancelarias para este sector y otros no incluidos en el pacto.

Sefcovic hizo estos comentarios después de que la UE y Estados Unidos detallaron los compromisos adquiridos en un acuerdo alcanzado el mes pasado que incluye un arancel estadounidense del 15% sobre la mayoría de las importaciones del bloque, incluidos automóviles, productos farmacéuticos, semiconductores y madera.

"En este no entramos, pero puedo decirle que hay un compromiso claro de la Comisión Europea para ponerlo sobre la mesa", dijo Sefcovic, refiriéndose a los vinos y las bebidas espirituosas.

El Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de Estados Unidos expresó su decepción en un comunicado.

"Sin un retorno permanente a los aranceles cero por cero sobre las bebidas espirituosas, los destiladores estadounidenses no tienen la certeza de planificar el futuro crecimiento de las exportaciones y el empleo sin el temor de que vuelvan los aranceles de represalia", afirmó.

Asimismo, añadió que está "decidido a seguir comprometiéndose con la administración Trump para instar a negociaciones adicionales".

(Reporte de Sudip Kar-Gupta y Charlotte Van Campenhout; editado en español por Carlos Serrano)