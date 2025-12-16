Acuerdo con Mercosur "probablemente esté muerto" si no hay acuerdo en cumbre UE: funcionario alemán

BERLÍN, 16 dic (Reuters) - Un funcionario del gobierno alemán dijo el martes que si no se puede llegar a un acuerdo sobre el tratado comercial con el Mercosur en una cumbre de la Unión Europea esta semana, entonces el acuerdo está "probablemente muerto".

Conseguir un acuerdo este mes es visto por algunos como una prueba de la capacidad de Europa para actuar como un bloque unificado, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los líderes de la UE por ser "débiles" en un momento en el que buscan un acuerdo sobre cómo reforzar la financiación para Ucrania. (Reporte de Andreas Rinke, Escrito por Miranda Murray; Editado en Español por Ricardo Figueroa)