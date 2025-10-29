Acuerdo de Anglo-American con MMG se enfrenta a una investigación antimonopolio de la UE, dice fuente

BRUSELAS, 29 oct (Reuters) - El plan de Anglo American para vender sus operaciones de níquel en Brasil a una unidad de MMG, que cotiza en Hong Kong, se enfrenta a una investigación antimonopolio a gran escala de la UE, después de que los reguladores rechazaron la oferta de remedio de las empresas, dijo el miércoles una persona con conocimiento directo del asunto.

Las empresas ofrecieron a principios de este mes comprar ferroníquel a MMG para su reventa en Europa durante un máximo de 10 años con el fin de aliviar las preocupaciones antimonopolio de la UE.

La Comisión Europea, que actúa como garante de la competencia en la UE, se ha negado a recabar la opinión de rivales y clientes sobre la solución, según la fuente. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)