Acuerdo de paz da a Ucrania garantías de seguridad similares al artículo 5, dice funcionario

Por Steve Holland y Jeff Mason

WASHINGTON, 15 dic (Reuters) - Ucrania recibiría garantías de seguridad similares a las previstas en el artículo 5 del tratado de la OTAN bajo un acuerdo de paz propuesto discutido en Berlín, dijo un funcionario estadounidense a periodistas el lunes.

Los funcionarios, que hablaron con periodistas en una conferencia telefónica después de dos días de conversaciones de paz de Estados Unidos con funcionarios ucranianos y europeos, dijeron que esas garantías no estarían sobre la mesa para siempre, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para poner fin a la guerra desatada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2014.

Un funcionario dijo que Rusia estaba abierta a que Ucrania se uniera a la Unión Europea y que Trump quería evitar que Rusia avanzara más hacia el oeste.

El artículo 5 se considera la piedra angular del tratado fundacional de la alianza defensiva de la OTAN. Estipula que un ataque contra un miembro del grupo se considera un ataque contra todos ellos. Ucrania no es miembro de la OTAN.

No estaba claro hasta dónde llegaría Estados Unidos a la hora de proporcionar tales garantías de seguridad a Ucrania.

El equipo estadounidense en las conversaciones en Berlín fue dirigido por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Los funcionarios dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre el 90% de las cuestiones tratadas. Uno dijo que aún persisten las cuestiones territoriales, pero que "tenemos múltiples soluciones diferentes para cerrar la brecha que les estamos sugiriendo".

Ucrania ya ha manifestado anteriormente que no cederá territorio a Rusia. Los funcionarios dijeron que las cuestiones territoriales se resolverían entre las dos partes enfrentadas.

Witkoff y Kushner planeaban asistir a una cena el lunes por la noche en Berlín con los otros negociadores y se esperaba que Trump llame al evento, dijeron los funcionarios.

Se espera que los grupos de trabajo se reúnan en Estados Unidos durante el próximo fin de semana, posiblemente en Miami, dijo uno de los funcionarios.

"Creo que van a escuchar que nos hemos acercado considerablemente en la reducción de las cuestiones entre los ucranianos y los rusos. Eso está claro", afirmó el funcionario.

Agregó que un grupo de trabajo presentó un borrador de tres páginas sobre cuestiones territoriales y se espera que Zelenski lo discuta con su equipo, y la parte estadounidense discutirá finalmente el tema con los rusos.

Los funcionarios describieron las garantías de seguridad como "similares a las del Artículo 5", con categorías como supervisión y supresión de conflictos. (Reporte de Steve Holland y Jeff Mason; reporte adicional de Costas Pitas, Editado en Español por Ricardo Figueroa)