Acuerdo de US$35 millones de sucesión de Epstein con demandantes obtiene aprobación preliminar del juez

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 3 mar (Reuters) - Un juez estadounidense concedió el martes la aprobación preliminar a un acuerdo por el que el patrimonio de Jeffrey Epstein pagará hasta US$35.000.000 para resolver una demanda colectiva que acusaba a dos de los asesores del financiero de ayudar e incitar al tráfico sexual de mujeres jóvenes y adolescentes

Boies Schiller Flexner, el bufete de abogados que representa a las víctimas de Epstein, anunció el acuerdo el 19 de febrero. El martes, el juez federal de distrito Arun Subramanian, con sede en Manhattan, dijo que el acuerdo parecía justo. El juez fijó una audiencia para el 16 de septiembre para considerar la concesión de la aprobación definitiva

El acuerdo pondría fin a una demanda presentada en 2024 contra el antiguo abogado personal de Epstein, Darren Indyke, y el antiguo contable, Richard Kahn, que son coejecutores del patrimonio de Epstein

El patrimonio de Epstein creó anteriormente un fondo de restitución que pagó US$121.000.000 a las víctimas. El patrimonio también pagó US$49.000.000 en acuerdos adicionales a las víctimas

Daniel Weiner, abogado de Indyke y Kahn, dijo que ninguno de los dos admitió haber cometido ninguna irregularidad ni reconoció ninguna conducta indebida como parte del acuerdo

"Como no hicieron nada malo, los coejecutores estaban dispuestos a luchar contra las demandas en su contra hasta llegar a juicio, pero aceptaron mediar y llegar a un acuerdo en esta demanda para poner fin a cualquier posible reclamación contra el patrimonio de Epstein", dijo Weiner en un comunicado

Sigrid McCawley, la abogada que llevó el caso, dijo en un comunicado: "Nos complace haber podido dar un paso más en ese largo camino para las sobrevivientes y haberles proporcionado algún tipo de justicia"

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019. Su muerte fue dictaminada como suicidio

(Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; edición de Daniel Wallis y David Gregorio.)